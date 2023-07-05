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Берлин опроверг планы постоянного размещения своих военных в Румынии

16:19
  • среда
  • 05 июля 2023

Такое заявление сделали в Минобороны ФРГ

Германия не планирует размещать в Румынии военнослужащих бундесвера, несмотря на соответствующее желание Бухареста. Об этом в среду, 5 июля, рассказал представитель Министерства обороны ФРГ.
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Чиновник отметил, что Германия в рамках НАТО из восточноевропейских партнеров тесным образом взаимодействует с Литвой, в то время как Франция — с Румынией.

По этой причине правительство ФРГ "не считает себя обязанным" отправлять военных в Румынию, цитирует представителя германского Минобороны агентства DPA.

Власти Литвы еще в апреле заявили, что Вильнюс и Берлин договорились о размещении немецкой военной бригады в этой прибалтийской стране. В Литве пообещали добиваться присутствия в стране военных бундесвера в 2026 году.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Североатлантический альянс утвердит на саммите в Вильнюсе переход в Прибалтике от миссий воздушной полиции к созданию системы противовоздушной обороны (ПВО) на ротационной основе. Ожидается, что первые системы ПВО в рамках этого перехода будут поставляться в прибалтийские страны из Германии.

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