В МАГАТЭ не увидели признаков минирования Запорожской АЭС

Киев раскачивает информационное поле фейками

Обстановка вокруг Запорожской атомной электростанции напряженная, велика угроза диверсий со стороны киевского режима, последствия которых могут быть катастрофичны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне Киев отключил Днепровскую линию электропередачи, снабжающую электричеством ЗАЭС, и одновременно начал пропагандистскую кампанию по обвинению России в минировании станции. И всё это, похоже, маскировка готовящейся украинским режимом провокации.

В Запорожье, который пока остается подконтрольным Киеву, жители скупают продукты, медикаменты и маски. Истерия, которую украинский режим сам же и породил, распространяется по стране. Минздрав выпускает рекомендации, как действовать в случае радиоактивного заражения, военные и спасатели проводят учения.

"У нас есть информация нашей разведки, что на крышах некоторых энергоблоков Запорожской АЭС российские военные разместили предметы, похожие на взрывчатку", - сказал Зеленский.

Обычно в таких случаях говорят: врет и не краснеет. Зеленский и правда был бледен. Видимо, устал от многочисленных телефонных звонков. Сообщил, что уведомил об опасной ситуации на ЗАЭС ряд западных лидеров, в том числе президента Франции Макрона.

Посыл понятен - в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе западных кураторов нужно держать в тонусе - глядишь все-таки получится выторговать побольше денег и оружия. Тем временем, как сообщили в Росэнергоатоме, обстановка на Запорожской АЭС остается рабочей и контролируемой. Безопасность обеспечена на максимальном уровне. Радиационный фон в регионе в норме.

По имеющимся данным, именно Украина планировала минувшей ночью нанести удар по ЗАЭС ракетами и беспилотниками, в том числе начиненными радиоактивными отходами. Киев уже давно шантажирует мир "грязной бомбой", опять-таки в надежде на дивиденды в виде западной помощи. Авторов многочисленных фейков не смущает, что на той же Запорожской АЭС постоянно работают инспекторы МАГАТЭ и видят истинную картину.

"В ходе наших последних проверок мы не выявили никакой деятельности по минированию Запорожской атомной станции. Заверяю вас, что сотрудники МАГАТЭ будут информировать общественность о ситуации на станции на постоянной основе", - сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

К разгону ядерной истерики приложил руку и глава украинской разведки Кирилл Буданов. Заявил: якобы Россия планирует взорвать на ЗАЭС охлаждающий пруд. Вот только не учел неспециалист, что в то время, когда реакторы находятся в заглушенном состоянии, необходимости во внешнем охлаждении нет - все происходит во внутренних контурах установок. А вот то, что совершила Украина накануне, отключив линию электропередачи к ЗАЭС, это уже серьезно. Пока станцию запитали по резервной линии, но, если Киев отключит и ее, придется перейти на дизельные генераторы. Так кто планирует диверсию на ядерном объекте?

Сценарий действий Украины уже отработан: сначала планомерно раскачивает информационное поле фейками о якобы угрозе со стороны России, а затем Киев начинает действовать - непредсказуемо и опасно.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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