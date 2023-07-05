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Путин поговорил по телефону с Пашиняном

18:13
  • среда
  • 05 июля 2023

Стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, включая вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лачинскому коридору, Владимир Путин обсудил сегодня по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Собеседники подчеркнули важное значение последовательной реализации всего комплекса договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана. Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны и далее оказывать практическое содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора.

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