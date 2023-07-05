Путин поговорил по телефону с Пашиняном

Стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, включая вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лачинскому коридору, Владимир Путин обсудил сегодня по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Собеседники подчеркнули важное значение последовательной реализации всего комплекса договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана. Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны и далее оказывать практическое содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора.