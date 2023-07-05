Россия предостерегла США от передачи Киеву ракет ATACMS

Такой шаг был бы безумством

Передача Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS дальностью до 300 километров будет свидетельством абсолютной неготовности США к дипломатическому урегулированию. Такое заявление сделал в среду, 5 июля, глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Дипломат подчеркнул, что "если Белый дом все же пойдет на безумство и затвердит соответствующее решение на предстоящем саммите НАТО", это потребует принципиальной оценки со стороны Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

В конце июня источники рассказали, что Белый дом готовится утвердить решение об отправке на Украину ракетных комплексов ATACMS, которые прежде не передавали из опасений, что ВСУ применят их для ударов по России.

Однако координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в отношении возможности поставок Киеву ракетных комплексов ATACMS он не может ничего подтвердить, отметив, что "нечего объявить о каких-либо новых средствах, которые могут или не могут быть переданы Украине".

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