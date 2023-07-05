ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия предостерегла США от передачи Киеву ракет ATACMS

16:37
  • среда
  • 05 июля 2023

Такой шаг был бы безумством

Передача Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS дальностью до 300 километров будет свидетельством абсолютной неготовности США к дипломатическому урегулированию. Такое заявление сделал в среду, 5 июля, глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Бросайте оружие!": украинский военнопленный обратился к своим

Дипломат подчеркнул, что "если Белый дом все же пойдет на безумство и затвердит соответствующее решение на предстоящем саммите НАТО", это потребует принципиальной оценки со стороны Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

В конце июня источники рассказали, что Белый дом готовится утвердить решение об отправке на Украину ракетных комплексов ATACMS, которые прежде не передавали из опасений, что ВСУ применят их для ударов по России.

Однако координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в отношении возможности поставок Киеву ракетных комплексов ATACMS он не может ничего подтвердить, отметив, что "нечего объявить о каких-либо новых средствах, которые могут или не могут быть переданы Украине".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пуск ракеты ATACMS
Пуск ракеты ATACMS
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.