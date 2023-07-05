В США признали роль ЦРУ в конфликте на Украине

Об этом рассказали анонимные представители американской разведки

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) активно участвует в конфликте на Украине и выступает в качестве "основного переговорщика". Об этом пишет Newsweek со ссылкой на представителей американской разведки.

По их словам, на Украине "идет тайная война с тайными правилами", в которой от ЦРУ требуется "играть огромную роль в качестве основного шпиона, переговорщика, поставщика, разведчика".

Еще один собеседник издания утвердительно ответил на вопрос о том, находятся ли на территории Украины представители ЦРУ.

Ранее советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат рассказал, что западные партнеры предоставляют украинской стороне информацию о взлете российской стратегической авиации с дальних аэродромов. Он подтвердил, что "информацию о взлете стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации и другие данные предоставляют нам наши партнеры".

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