Серия взрывов прогремела в Бердянске

Предположительно, сработала система ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести удар по Бердянску Запорожской области. Об этом в среду, 5 июля, рассказали городские власти.

В бердянской горадминистрации рассказали, что в Бердянске прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщает РИА Новости.

При этом ТАСС сообщает со ссылкой на оперативные службы, что российская система ПВО сбила над морем в районе Бердянска украинскую ракету.

Информация о пострадавших и материальном ущербе пока не поступала.

Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что ВС России ликвидировали украинских диверсантов на линии фронта в Запорожской области под селом Дорожнянка. Рогов подчеркнул, что российская армия на линии фронта держит активную оборону и отбивает атаки противника по всей линии фронта.

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