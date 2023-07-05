Собянин рассказал о высоких результатах пилотного проекта по подготовке школьников к ЕГЭ

Родители школьников высоко оценили проект

Школьники, которые готовились к ЕГЭ по спецпрограммам, сдали экзамены значительно лучше. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте. Эксперимент проходил в ряде школ Москвы.

"В чем, на мой взгляд, состоит системная проблема школьного образования? Мы учим детей в соответствии со стандартами. Потом они приходят на выпускной экзамен. Но их никто не учил, как правильно выдержать это испытание. В этом году мы предложили решение проблемы и, судя по всему, получили неплохой результат", — заявил Собянин.

Результаты эксперимента показали, что участники эксперимента сдали ЕГЭ значительно лучше других детей. Больше половины родителей столичных школьников высоко оценили проект подготовки к госэкзамену.

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