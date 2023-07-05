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Лондон анонсировал начало подготовки украинских военных пилотов

17:38
  • среда
  • 05 июля 2023

Киев ждет поставок западных истребителей

Подготовка украинских летчиков в Великобритании начнется в августе. Об этом в среду, 5 июля, рассказали в британском Министерстве обороны.
Зеленский выпрашивает у Запада истребители F-16

В ведомстве уточнили, что в программе подготовки будут участвовать примерно 20 пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

Ранее французский и украинский лидеры Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский договорились, что подготовкой пилотов ВСУ будет заниматься также Франция. К программе обучения летчиков ВСУ управлению американскими F-16 подключилась и Польша.

При этом точный объем поставок истребителей странами Запада, которых так ждет Киев, а также сроки их получения до сих пор не озвучены. Запад отговаривается необходимостью обучения пилотов и создания на Украине необходимой инфраструктуры для техобслуживания и ремонта боевых самолетов.

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