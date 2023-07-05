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Минюст внес WWF* в перечень нежелательных организаций

18:00
  • среда
  • 05 июля 2023

Организация признана иноагентом

Министерство юстиции России внесло международную неправительственную организацию WWF* (Всемирный фонд природы*) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Соответствующее решение в отношении швейцарской организации обнародовано в среду, 5 июля, сообщает ТАСС.

В марте Всемирный фонд природы* (прежнее название — Всемирный фонд дикой природы) попал в реестр иноагентов. Как заявили в Минюсте, WWF* получал поддержку от иностранных источников. Под видом деятельности по защите природы и окружающей среды, биологического разнообразия видов представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти , препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов.

*физические и юридические лица, признанные в России иностранными агентами

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Всемирный фонд природы* (WWF*, признан иностранным агентом)
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