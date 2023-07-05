Брюссель подтвердил создание Совета Украина — НАТО

О нем ранее рассказывали источники

Североатлантический альянс и Украина сформируют специальный совет. Об этом в среду, 5 июля, рассказали в НАТО.

Ожидается, что первое заседание Совета Украина — НАТО на уровне глав государств пройдет в Вильнюсе 12 июля — в то же время, когда в столице Литвы будет проводиться саммит альянса, сообщает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что "сейчас самое время для мощных решений и конкретных шагов" в направлении принятия его страны в альянс.

При этом отставной офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что НАТО не вступит в открытую конфронтацию с Россией для спасения провального контрнаступления Украины. Он подчеркнул, что основная причина беспомощности НАТО в данном вопросе заключается в бесконтрольных поставках тяжелого вооружения Украине, которые привели к полному истощению военного потенциала альянса.

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