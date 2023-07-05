Роспотребнадзор отверг риск заражения менингококком через посылки

Появились сообщения о случаях заболевания среди сотрудников распределительного центра Ozon

Риска заражения менингококковой инфекцией через посылки с Ozon нет. Об этом в среду, 5 июля, рассказали в Роспотребнадзоре.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, возбудитель менингококковой инфекции не отличается стойкостью — на поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время.

С учетом этого случаи менингококковой инфекции зарегистрированы среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге не должны беспокоить получателей посылок.

Ранее в столичном комитете ветеринарии рассказали, что рисков распространения гриппа птиц через продукты в Москве не существует. Специалисты комитета пояснили, что заболевание гриппом было обнаружено у птиц в дикой фауне, поэтому не несет риска распространения через продукцию птицеводства — мясо птицы и яйца.

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