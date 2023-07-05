Оборонный бюджет Украины в 2023 году составит 48,7 млрд долларов

Об этом рассказал глава кабмина

Украинские власти планируют в 2023 году направить на оборонные цели 48,7 млрд долларов. Об этом в среду, 5 июля, рассказал глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

По словам политика, "каждая гривна фактически сегодня финансируется на потребности сил безопасности и обороны Украины".

Шмыгаль отметил, что "все, что мы собираем, используется для этих целей, все остальное финансируется за счет наших партнеров", сообщает РИА Новости.

В апреле эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) рассказали, что общие мировые расходы на вооружение и обороны в 2022 году возросли на 3,7%, до 2,24 трлн долларов. В тройку стран с самыми большими расходами вошли США, Китай и Россия, на которые приходится 56% общемирового показателя. В институте назвали конфликт на Украине ключевым фактором роста глобальных затрат на оборону.

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