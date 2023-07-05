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Андрей Кондрашов назначен гендиректором ТАСС

22:30
  • среда
  • 05 июля 2023

Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин

Генеральным директором информационного агентства ТАСС назначен российский журналист и телеведущий Андрей Кондрашов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

С 1991-го года Андрей Кондрашов работал на телевидении. Был собственным корреспондентом ВГТРК по Центральной Азии, освещал работу Государственной думы, входил в состав кремлевского пула, вел программу "Вести" и "Вести недели".

В 2018-м году стал первым заместителем генерального директора ВГТРК, в этой должности курировал информационное направление холдинга. Андрей Кондрашов - лауреат премии ТЭФИ в номинации "Ведущий информационных программ" и специальной премии "За отражение истории". Он также снял несколько документальных фильмов, в том числе "Крым. Путь на Родину" о событиях 2014-го года, результатом которых стало воссоединение Крыма с Россией.

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