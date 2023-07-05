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В СНГ разработают модельный закон о лекарственном обеспечении

22:32
  • среда
  • 05 июля 2023

Пациентов хотят оградить от недобросовестных фармацевтов

В странах СНГ разработают модельный закон о лекарственном обеспечении. Об этом стало известно в ходе профильной международной конференции в Минске. Подобный документ предложен медицинским сообществом и в России. Его задача - оградить пациентов от недобросовестных фармацевтов.

Работа аптечных сетей стала предметом нескольких исследований. 70% провизоров предлагали препарат на свое усмотрение, часто - включённый в рекомендации офиса аптечной сети.

"Дело в том, что у нас сейчас практически нет самостоятельных аптек, все аптеки являются подразделениями аптечных сетей. Больной приходит с рекомендациями, рецептом. А ему вместо того, что выписано, могут дать все, что угодно. И не просто все, что угодно - за этим стоят маркетинговые технологии, и фактически, продавцы в аптеках становятся рекламными агентами, которые продвигают определенные лекарства. Это никакого отношения к здоровью пациента не имеет. Это ухудшает, доводит до нуля качество медицинской помощи", - сообщил председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев.   

Как показали исследования, работники аптек не задают уточняющих вопросов и не интересуются предпочтениями покупателя. Они рекомендуют замену, а под видом аналогов предлагают БАДы или препараты другой категории, но с большим маркетинговым бонусом.

"Мы сейчас подготовили проект закона "О лекарственном обеспечении", и даже он прошел слушания в Государственной думе, и пока до его принятия долгая дорога. И это принципиальный вопрос - нужно менять всю систему лекарственного обеспечения в стране. По-другому не получится", - отметил Павел Воробьев.

Во врачебном сообществе призывают отрегулировать работу аптечных сетей на государственном уровне, чтобы на первом месте были не бизнес-задачи, а здоровье пациентов.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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