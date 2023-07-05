Нидерланды выделят Киеву 118 млн евро

Об этом объявили в кабмине страны

Власти Нидерландов решили направить Украине еще 118 млн евро — это второй пакет помощи киевскому режиму от данного европейского государства с начала 2023 года.

В среду, 5 июля, в кабмине Нидерландов уточнили, что 83 млн евро пойдут на нужды украинской системы здравоохранения, 58 млн евро выделят на восстановление инфраструктуры, 25 млн евро — на медицинское оборудование, 10 млн евро — на оказание экстренной помощи, сообщает РИА Новости.

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов прокомментировал военную помощь Киеву от США.

Он предупредил, что передача Украине оперативно-тактических ракет ATACMS дальностью до 300 километров будет свидетельством абсолютной неготовности Вашингтона к дипломатическому урегулированию.

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