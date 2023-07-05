Польша потребует от НАТО реакции на российское ТЯО в Белоруссии

Россия размещает на белорусской территории часть ядерного арсенала

Польша на саммите НАТО будет настаивать на принятии альянсом решений в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии и перемещения ЧВК "Вагнер" в эту страну. Об этом сообщил в среду, 5 июля, польский президент Анджей Дуда.

По мнению политика, эти действия "коренным образом меняют ситуацию в области безопасности в нашем регионе", поэтому Варшава намерена "призывать наших союзников, чтобы альянс быстро принял решения в связи с этими угрозами", сообщает ТАСС.

После передачи Лондоном Киеву боеприпасов с обедненным ураном Москва заявила о намерении разместить часть своего тактического ядерного оружия в Белоруссии. Это вызвало резкую реакцию Запада, прежде всего — граничащей с Белоруссией Польши.

Варшава заявила о готовности предпринять ответные действия и допустили размещение на польской земле западного ядерного оружия. Но заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что появление в Польше ядерного оружия грозит его применением "с учетом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты".

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