ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Польша потребует от НАТО реакции на российское ТЯО в Белоруссии

19:39
  • среда
  • 05 июля 2023

Россия размещает на белорусской территории часть ядерного арсенала

Польша на саммите НАТО будет настаивать на принятии альянсом решений в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии и перемещения ЧВК "Вагнер" в эту страну. Об этом сообщил в среду, 5 июля, польский президент Анджей Дуда.
В Кремле не подтвердили просьбу Си Цзиньпина о ядерном оружии

По мнению политика, эти действия "коренным образом меняют ситуацию в области безопасности в нашем регионе", поэтому Варшава намерена "призывать наших союзников, чтобы альянс быстро принял решения в связи с этими угрозами", сообщает ТАСС.

После передачи Лондоном Киеву боеприпасов с обедненным ураном Москва заявила о намерении разместить часть своего тактического ядерного оружия в Белоруссии. Это вызвало резкую реакцию Запада, прежде всего — граничащей с Белоруссией Польши.

Варшава заявила о готовности предпринять ответные действия и допустили размещение на польской земле западного ядерного оружия. Но заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что появление в Польше ядерного оружия грозит его применением "с учетом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ракетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.