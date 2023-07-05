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В ДНР объяснили массовые отказы ВСУ идти в "мясные штурмы"

20:07
  • среда
  • 05 июля 2023

Бойцы понимают, что ими "затыкают дыры"

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) участились случаи массового дезертирства и отказа от походов в "мясные" штурмы. Об этом в среду, 5 июля, рассказал советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
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Он сослался на данные радиоперехватов украинских переговоров, из которых следует, что "украинские военнослужащие стали понимать, что ими просто затыкают дыры".

Из так называемых "мясных штурмов", как сами украинцы их и называют, живыми выходят около 15% военнослужащих, иногда меньше, потому что они идут на уже пристреленные позиции, которые штурмовали еще несколько часов их предшественники и погибли, цитирует Гагина РИА Новости.

Ранее украинский пленный Алексей Куприенко рассказал о случаях дезертирства в рядах ВСУ, однако отметил, что "сзади наших позиций постоянно стоят Нацгвардия, СОБР", у которых "есть команда, если мы отходим, стрелять на поражение".

Еще один украинский пленный заявил, что перед одной из атак командиры умышленно соврали про малочисленность российских войск на этом участке, иначе желающих пойти на штурм рубежей просто бы не нашлось. В одной из таких безуспешных атак в плен сдались бойцы 65-й механизированной бригады ВСУ.

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