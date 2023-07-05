Зеленский пригрозил виновникам плохого состояния бомбоубежищ

Ситуация с укрытиями не улучшилась

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 июля, рассказал, что провел совещание по ситуации с укрытиями и бомбоубежищами в разных областях страны. Он раскритиковал их состояние.

Зеленский выразил сожаление в связи с тем, что "в разных городах Украины до сих пор есть значительная неготовность укрытий после всего" при том, что у местных властей имеются все необходимые ресурсы для приведения бомбоубежищ в надлежащее состояние.

Политик пригрозил, что "государство не будет терпеть такого бездействия", сообщает РИА Новости.

Ранее за плохое состояние бомбоубежищ досталось мэру Киева Виталию Кличко. На него наложили административное взыскание в форме выговора. В украинской столице регулярно звучат сигналы воздушной тревоги — Россия продолжает специальную военную операцию. Однако состояние укрытий в городе оставляет желать лучшего, что подтвердили результаты работы ревизионной комиссии.

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