Власти ОАЭ оценили прочность связей с Россией

Сотрудничество является непрерывным и крепким

Между Россией и ОАЭ сохраняются "очень хорошие отношения", Эмираты благодарят Россию. Такое заявление сделал в среду, 5 июля, министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухайль аль-Мазруки.

Он подчеркнул, что "наше сотрудничество с Россией является непрерывным и прочным", ОАЭ реализуют инвестиционные проекты в России.

Что касается влияния западных санкций на это сотрудничество, аль-Мазруки отметил, что "мы балансируем наши отношения", сообщает РИА Новости.

В июне лидер ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян побывал на Петербургском международном экономическом форуме. Президент России Владимир Путин поблагодарил своего коллегу "за ваши усилия по разрешению вопросов гуманитарного характера в ходе событий на украинском направлении, событий, связанных с обменом удерживаемых лиц, решению ряда других гуманитарных вопросов подобного рода".

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