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Россия предложила G20 поучаствовать в своих научных проектах

20:59
  • среда
  • 05 июля 2023

Москва подчеркивала, что наша страна не собирается изолироваться

Россия предлагает конструктивно настроенным странам "Группы двадцати" (G20) принять участие в проектах по созданию "карбоновых полигонов" и изучению Мирового океана. Об этом заявил заместитель министра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов на встрече министров исследований и инноваций G20 в Индии.

Гатиятов продемонстрировал коллегам из других стран результаты реализации национальных проектов в рамках государственной программы "Научно-технологическое развитие России" и объявленного российским лидером Десятилетия науки и технологий.

При этом подчеркивалось, что "большая наука должна быть реализована в соответствии с современным многополярным мироустройством", сообщает ТАСС.

В апреле президент России Владимир Путин заявил на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран, что ситуация в мире сейчас непростая, накопилось много противоречий, но наша страна по-прежнему открыта для конструктивного партнерства со всеми странами без исключения, не собирается изолироваться. По словам главы государства, Россия не имеет предвзятых или враждебных намерений к каким-либо странам.

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