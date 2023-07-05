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В Амстердаме отменили сотни авиарейсов из-за урагана "Поли"

22:35
  • среда
  • 05 июля 2023

Жителям рекомендовано не покидать свои дома

На Центральную Европу обрушился ураган "Поли" - в Амстердаме порывы ветра достигают 120 километров в час. Идёт сильный дождь. В аэропорту Схипхолл уже отменены порядка 400 рейсов. Нарушено железнодорожное сообщение.

В ряде провинций объявлен красный высший уровень опасности. Жителям рекомендовано не покидать свои дома. Сильнее всего от удара стихии пострадал север страны. Приходят сообщения о первых пострадавших. В городе Харлем дерево упало на автомобиль с пассажирами. Женщина погибла.

Жертвами непогоды стали и жители Германии. В Нижней Саксонии резкий ветер повалил дерево, которое упало на пешехода. От полученных травм 64-летняя женщина скончалась.

В Ольденбурге мужчина получил серьезные травмы после того, как на него упал дуб. Пляжи Северного моря затоплены. В связи с ухудшением ситуации закрыта паромная переправа на некоторые немецкие острова.

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