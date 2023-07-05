Альянс пока не спешит выполнить желание Киева о членстве

Необходимо "более широко толковать" договорные основы членства Украины в Североатлантическом альянсе. Такое мнение высказал председатель комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот.

По его словам, подконтрольные Киеву области должны "как можно скорее" стать частью территории НАТО, при этом обязательство по оказанию помощи пока не будет распространяться на другие области Украины.

Если не изыскать приемлемые варианты, придется отложить вопрос о присоединении Украины к альянсу "до второго пришествия", заявил Рот в интервью Zeit.

Ранее источники рассказали, что ведущие страны НАТО планируют разработать ряд официальных обязательств по отношению к Украине для обеспечения возможности перевооружения ключевых украинских подразделений в периоды снижения интенсивности боевых действий. План НАТО относительно Украины разработан по аналогии урегулирования напряженности в Израиле.

При этом никаких гарантий того, что альянс примет Украину в свои ряды в обозримом будущем, по-прежнему нет. В НАТО настаивают на том, что первоочередная задача — обеспечить победу киевского режима в конфликте Украины с Россией.

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