В Белгородской области появятся вооруженные отряды самообороны

Об этом рассказал глава региона

Батальоны самообороны Белгородской области, которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства будут вооружены уже через неделю. Такое заявление сделал в среду, 5 июля, глава региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что белгородские отряды территориальной обороны — это три тысячи "настоящих мужчин, которые имеют постоянную работу и сказали, что готовы взять оружие и защищать свои дома, свои семьи, своих детей, свою землю, если будет необходимость".

Гладков также сообщил, что у него появится заместитель по взаимодействию с силовыми структурами. Эту должность займет генерал ФСБ Дмитрий Прокопов, так как "здесь должен работать имеющий большой опыт военный", сообщает "Интерфакс".

Белгородская область находится на границе с Украиной, за время спецоперации этот российский регион многократно подвергался обстрелам и диверсиям украинских военных и националистов, есть много жертв среди мирного населения.

В частности, ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские боевики атаковали порядка десяти населенных пунктов, включая Шебекино и Новую Таволжанку.

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