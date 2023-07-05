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В Белгородской области появятся вооруженные отряды самообороны

21:43
  • среда
  • 05 июля 2023

Об этом рассказал глава региона

Батальоны самообороны Белгородской области, которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства будут вооружены уже через неделю. Такое заявление сделал в среду, 5 июля, глава региона Вячеслав Гладков.
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Он рассказал, что белгородские отряды территориальной обороны — это три тысячи "настоящих мужчин, которые имеют постоянную работу и сказали, что готовы взять оружие и защищать свои дома, свои семьи, своих детей, свою землю, если будет необходимость".

Гладков также сообщил, что у него появится заместитель по взаимодействию с силовыми структурами. Эту должность займет генерал ФСБ Дмитрий Прокопов, так как "здесь должен работать имеющий большой опыт военный", сообщает "Интерфакс".

Белгородская область находится на границе с Украиной, за время спецоперации этот российский регион многократно подвергался обстрелам и диверсиям украинских военных и националистов, есть много жертв среди мирного населения.

В частности, ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские боевики атаковали порядка десяти населенных пунктов, включая Шебекино и Новую Таволжанку. 

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