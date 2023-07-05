Генсек ОПЕК объяснил важность сотрудничества с Россией

Россия является важным участником соглашения ОПЕК+

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) считает Россию важным союзником в стабилизации цен на нефтяных рынках. Такое заявление сделал в среду, 5 июля, генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс.

Он напомнил, что Россия работала вместе со странами ОПЕК с 2017 года, вместе с Саудовской Аравией она возглавляет министерский мониторинговый комитет по добыче, сообщает РИА Новости.

Россия ранее подчеркивала, комментируя введение рядом западных стран потолка цен на нефть, что не будет продавать свои энергоресурсы по нерыночным механизмам, однако открыта к сотрудничеству с государствами, которые не стремятся нарушать законы рынка.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков отмечал, что Запад попытался создать некую новую энергетическую архитектуру, при которой российская нефть должна выходить на мировой рынок, но при этом стоить там копейки. Однако в ответ Россия создала теневой флот, вступила в кооперацию с другими подсанкционными участниками - Ираном, Венесуэлой. Мы ушли на азиатские рынки, там полностью разместили свои объемы, указал специалист.

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