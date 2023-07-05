Эрдоган оценил шансы Швеции на вступление в НАТО

Турция отказывается ратифицировать заявку скандинавской страны

Акции, которые в Швеции устраивают сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, делают бесполезными шаги Стокгольма по вступлению в НАТО. Такое заявление сделал в среду, 5 июля, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что ранее Швеция совершила шаги в верном направлении, внеся изменения в свои антитеррористические законы. Однако свободное проведение на этом фоне сторонниками РПК акций, которые пропагандируют террор, делает эти шаги бесполезными.

Эрдоган заявил о неприемлемости оправдания нападений на Коран в Швеции под прикрытием свободы мнений, назвав подобные действия преступлением, сообщает ТАСС.

Полиция Стокгольма ранее выдала разрешение на акцию, местом для которой была выбрана площадь Медборъярплатсен в центре города. 28 июня организатор акции, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, сжег на площади Коран. Это вызвало возмущение не только турецких властей, но и целого ряда государств, в которых проживает много мусульман.

На пленарном заседании Госдумы России действия шведских активистов были названы "акцией вандализма". Российские парламентарии призвали Стокгольм принять меры в отношении нарушений прав верующих и оскорбления религиозных чувств мусульман.

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