ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эрдоган оценил шансы Швеции на вступление в НАТО

22:20
  • среда
  • 05 июля 2023

Турция отказывается ратифицировать заявку скандинавской страны

Акции, которые в Швеции устраивают сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, делают бесполезными шаги Стокгольма по вступлению в НАТО. Такое заявление сделал в среду, 5 июля, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Генсек НАТО заверил в продолжении переговоров с Турцией по членству Швеции

Турецкий лидер отметил, что ранее Швеция совершила шаги в верном направлении, внеся изменения в свои антитеррористические законы. Однако свободное проведение на этом фоне сторонниками РПК акций, которые пропагандируют террор, делает эти шаги бесполезными.

Эрдоган заявил о неприемлемости оправдания нападений на Коран в Швеции под прикрытием свободы мнений, назвав подобные действия преступлением, сообщает ТАСС.

Полиция Стокгольма ранее выдала разрешение на акцию, местом для которой была выбрана площадь Медборъярплатсен в центре города. 28 июня организатор акции, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, сжег на площади Коран. Это вызвало возмущение не только турецких властей, но и целого ряда государств, в которых проживает много мусульман.

На пленарном заседании Госдумы России действия шведских активистов были названы "акцией вандализма". Российские парламентарии призвали Стокгольм принять меры в отношении нарушений прав верующих и оскорбления религиозных чувств мусульман.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.