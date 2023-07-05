Возбуждено дело о нападении на журналистку Милашину и адвоката Немова

Они были избиты

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

Как пояснили в ведомстве, дело возбуждено по п. п. "г", "д", "з" ч. 2 ст. 112 Уголовного кодекса (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Ведутся следственные действия, сообщает ТАСС.

Нападение на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину было совершено на территории Чечни, их избили неустановленные лица. После оказания медицинской помощи была организована их транспортировка чартерным рейсом в Москву.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину доложено о нападении в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. По его словам, это "очень серьезное нападение", которое требует "энергичных мер и реализации следственных действий".

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