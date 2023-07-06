Политолог Суслов: Запад не согласится с тем, что российская экономика жива

Экономического блицкрига не получилось, но это был лишь первый раунд

Российская экономика показала в санкционной войне хороший запас прочности. А как чувствуют себя те, кто эту войну инициировал? Почему подавляющее большинство зарубежных компаний вопреки давлению политиков продолжают работать в России? И что еще могут придумать на Западе в желании навредить Москве?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"В мировой экономике может начаться рецессия. Если это произойдет, то произойдет дальнейшее снижение мировых цен на нефть и, соответственно, российских нефтегазовых доходов тоже. Не исключено, что Запад в этом случае еще сильнее понизит искусственно установленный на российскую нефть ценовой потолок. При этом те цифры, которые в ходе разговора с Владимиром Путиным назвал премьер Михаил Мишустин, показали, что никакого экономического блицкрига у Запада не получилось. Российская экономика, адаптировалась, развивается, живет. Но Запад не хочет с этим соглашаться", - отметил эксперт.

Полный комментарий Дмитрия Суслова смотрите в видео

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