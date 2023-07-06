Семейство Байденов развлекает Америку как может

У отца - деменция, сын - наркоман

В западном крыле Белого дома обнаружен неизвестный порошок. То ли рассыпал кто-то, то ли враги демократии решили перетравить американское руководство, как крыс. Секретная служба, обеспечивающая безопасность президента и высоких чиновников, Белый дом на всякий случай эвакуировала.

Срочно провели тест и выяснилось, что кто-то рассыпал в резиденции главы государства кокаин. Журналисты разнюхали, что за два дня до этого непутевый сын Джо Байдена Хантер навещал папашу в Белом доме. Поскольку вся Америка знает о его увлечениях разнообразными наркотиками, все сошлось.

От Байдена-старшего комментариев не было. Хотя кто знает... Он что ни ляпнет - все в строку. Оставим деда в покое. Эта семейка развлекает всю Америку: папаша плывет в своей деменции, сынок забрасывает в себя все, что бодрит.

У американской администрации с разного рода порошками связано множество историй. Когда Бушу-младшему, большому любителю приложиться к бутылке, во что бы то ни стало нужно было расправиться с Саддамом Хусейном и начать бойню в Ираке, госсекретарь Колин Пауэлл был отправлен на заседание Совбеза ООН с пробиркой, в которой находился некий порошок. Пауэлл утверждал, что это химическое оружие, которое производит в своих лабораториях Саддам.

У многих тогда случилась паническая атака. То ли госсекретарь решил перетравить весь Совбез ООН, то ли вся американская администрация этого порошка основательно нанюхалась. А вот еще один герой - Билл Клинтон. Тоже не избегал веселящих субстанций. Когда президент превратил Монику Левински в женщину с пониженной социальной ответственностью, это был настоящий сериал. Ему как раз тогда припомнили, что в студенческие годы курил марихуану. Билл и тут молодцом выступил, сознался, но так оригинально: "Да, у меня был опыт с марихуаной. В Британии. Я курил. Но не затягивался".

Зато по другую сторону океана есть герой, который настолько пропитался флюидами свободы и демократии, что затягивается постоянно. И без допинга в эфир уже не выходит. Угадайте, о ком это мы.

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