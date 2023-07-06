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Улицы Владивостока ушли под воду

07:58
  • четверг
  • 06 июля 2023

В Уссурийске затоплен туннель под железной дорогой

Юг Приморского края - в ожидании пика паводка. Мощный циклон накрыл регион накануне, сообщает "ТВ Центр".

В некоторых районах выпало до 100 миллиметров осадков, резко поднялся уровень воды в реках - местами до 3 метров. Многие трассы затоплены, пять сел оказались в полной изоляции. Жители трех населенных пунктов остались без света.

Во Владивостоке за сутки выпало половина месячной нормы осадков, улицы города ушли под воду. В Уссурийске картина еще более впечатляющая - затоплен туннель под железной дорогой, несколько улиц закрыты для проезда.

Разгул стихии и в Свердловской области - центр города Ирбит скрылся под водой. Это последствия грозы с градом и шквалистым ветром. В ряде районов повалены деревья.

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