ВСУ обстреляли Горловку

Ранения получил мирный житель

Сегодня утром в прицеле украинских боевиков оказалась Горловка, один мирный житель ранен. Число пострадавших от обстрелов Донецка увеличилось до восьми, передает "ТВ Центр".

А накануне вечером радикалы нанесли ракетный удар по нефтебазе в Макеевке. По предварительным данным, националисты использовали РСЗО HIMARS.

Начался сильный пожар, который тушат до сих пор. Горят по меньшей мере два хранилища. На месте работают спасатели и пожарные. Информации о пострадавших нет.

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