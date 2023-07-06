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ВСУ обстреляли Горловку

08:03
  • четверг
  • 06 июля 2023

Ранения получил мирный житель

Сегодня утром в прицеле украинских боевиков оказалась Горловка, один мирный житель ранен. Число пострадавших от обстрелов Донецка увеличилось до восьми, передает "ТВ Центр".

А накануне вечером радикалы нанесли ракетный удар по нефтебазе в Макеевке. По предварительным данным, националисты использовали РСЗО HIMARS.

Начался сильный пожар, который тушат до сих пор. Горят по меньшей мере два хранилища. На месте работают спасатели и пожарные. Информации о пострадавших нет.

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