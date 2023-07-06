ВС России сорвали планы радикалов на херсонском направлении

Под Соледаром ликвидирована польская самоходка "Краб"

ВСУ понесли значительные потери во время неудачных атак на позиции российской войск, отметили в российском Минобороны.

Группировкой "Юг" за сутки уничтожены три миномета и пять гаубиц, в том числе - американская 777 и немецкая PzH 2000.

Под Соледаром ликвидирована польская самоходка "Краб". Авиация накрыла живую силу и технику националистов в районе Клещеевки.

На херсонском направлении подразделения группировки "Днепр" сорвали планы противника упреждающими ударами. Отброшен назад неприятель и на купянском участке фронта.

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