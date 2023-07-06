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Десантники поражают дроны в небе над Артемовском

08:12
  • четверг
  • 06 июля 2023

Для обнаружения в городе создана целая сеть наблюдательных пунктов

Вражеские беспилотники уничтожают в небе над Артемовском подразделения противовоздушной обороны ВДВ, сообщили в Минобороны.

Десантники перехватывают дроны, не позволяя им вести разведку и сбрасывать боеприпасы. Для обнаружения в городе создана целая сеть наблюдательных пунктов. Расчеты подавляют квадракоптеры средствами РЭБ, применяя противодронные ружья, а затем сбивают. Но работа на этом не заканчивается. 

"Проверяем на наличие взрывных веществ. После обезвреживаем, приносим, смотрим, вытаскиваем флэшки обычно, проверяем информацию, считываем места запуска. Далее примерно ориентируем артиллеристов", - рассказал начальник ПВО отдельного гвардейского соединения ВДВ.

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