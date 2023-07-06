Ни шанса врагу: стало известно о новых подвигах российских военных

Рядовой Павел Жихарев пришел на помощь раненым товарищам

Министерство обороны представило новых героев СВО.

Подполковник Дмитрий Волков не допустил прорыва обороны радикалами. Его батальон уничтожил танк, бронеавтомобиль, минометный расчет националистов, а также группу диверсантов, которая пыталась вклиниться во фланг. Под вражеским обстрелом Дмитрий корректировал огонь артиллерии.

Рядовой Роман Анкаугье в составе экипажа танка не позволил боевикам пересечь нашу государственную границу. Он обнаружил и ликвидировал две замаскированных позиции противника. Потеряв часть личного состава и техники, неприятель отступил.

Рядовой Павел Жихарев со своим подразделением не дал врагу ни единого шанса выбить наших мотострелков с занимаемых рубежей и восстановить контроль над поселком. После очередного удара вражеской артиллерии Павел пришел на помощь раненым товарищам, вытащил из-под разрушенного блиндажа в безопасное место, чем спас им жизнь.

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