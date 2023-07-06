ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ни шанса врагу: стало известно о новых подвигах российских военных

08:18
  • четверг
  • 06 июля 2023

Рядовой Павел Жихарев пришел на помощь раненым товарищам

Министерство обороны представило новых героев СВО.

Подполковник Дмитрий Волков не допустил прорыва обороны радикалами. Его батальон уничтожил танк, бронеавтомобиль, минометный расчет националистов, а также группу диверсантов, которая пыталась вклиниться во фланг. Под вражеским обстрелом Дмитрий корректировал огонь артиллерии.

Рядовой Роман Анкаугье в составе экипажа танка не позволил боевикам пересечь нашу государственную границу. Он обнаружил и ликвидировал две замаскированных позиции противника. Потеряв часть личного состава и техники, неприятель отступил.

Рядовой Павел Жихарев со своим подразделением не дал врагу ни единого шанса выбить наших мотострелков с занимаемых рубежей и восстановить контроль над поселком. После очередного удара вражеской артиллерии Павел пришел на помощь раненым товарищам, вытащил из-под разрушенного блиндажа в безопасное место, чем спас им жизнь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.