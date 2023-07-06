Израиль вновь сотрясли массовые волнения

Митингующие перекрыли центральную автомагистраль Тель-Авива

Массовые волнения этой ночью снова сотрясли Израиль. В крупнейших мегаполисах страны тысячи людей вышли на улицы, протестуя против отставки популярного среди населения шефа полиции Тель-Авива, сообщает "ТВ Центр".

В самом городе митингующие перекрыли центральную автомагистраль и улицу возле Генштаба. Возвели баррикады и начали жечь костры.

Для разгона собравшихся силовики применили водомёты. А в самый разгар митинга один из автомобилей въехал прямо в толпу. Пострадали не менее трёх человек.

Противостояние продолжалось всю ночь. Не менее десяти человек задержаны. Накануне глава местной полиции сообщил, что покидает свой пост под давлением со стороны министра нацбезопасности. Который требовал более жестких мер при разгоне митингов оппозиции, выступающей против судебной реформы.

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