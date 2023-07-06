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Тамара Синявская отмечает 80-летний юбилей

08:36
  • четверг
  • 06 июля 2023

Народная артистка СССР всю жизнь посвятила опере

Одна из самых прославленных отечественных певиц Тамара Синявская сегодня отмечает 80-летний юбилей. Народная артистка СССР всю жизнь посвятила опере.

Известность пришла после побед на международных конкурсах. Более полувека она выходила на сцену Большого театра, в "Евгении Онегине" пела вместе с Сергеем Лемешевым. Выступала в лучших оперных театрах мира. А дуэт Синявской с мужем Муслимом Магомаевым обожала вся страна.

Именно их любовь вдохновила Александру Пахмутову на создание знаменитых песен "Мелодия" и "Прощай, любимый". Тамара Синявская покинула сцену на пике своей карьеры - когда супруг тяжело заболел.

После его смерти на сцену она так и не вернулась. И уже около двадцати лет Синявская передает свой опыт студентам ГИТИСа, где возглавляет кафедру вокального искусства.

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Народная артистка СССР, солистка Большого театра Тамара Синявская
Народная артистка СССР, солистка Большого театра Тамара Синявская
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