Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака

Пора навести порядок дома или на рабочем месте

Овны

Сегодня желательно затаиться на дне и провести день пассивно. Вам может банально не хватить сил на выполнение амбициозных планов, так что отложите их на конец недели.

Тельцы

Если вы буксуете и никак не можете что-то доделать либо начать, друзья вам в помощь. Они могут вдохновить или взбодрить, вы очнетесь и станете активно действовать.

Близнецы

Переключайтесь на деловую жизнь – именно там у вас хорошие шансы. В карьере и денежных делах ждут хорошие новости, но готовы ли вы действовать уже сейчас?

Раки

Вам поступит интересная информация, которая сначала покажется скучной и незначительной. Обратите на нее внимание – возможно, она несет большой потенциал.

Львы

Венера в вашем знаке постепенно избавляется от негативного влияния Урана и расправляет крылышки. Пора вспомнить о радостях жизни и летних развлечениях.

Девы

Вы можете почувствовать холодность и отстраненность со стороны партнеров или сами захотите побыть немного в одиночестве. Это хорошее время для погружения в себя.

Весы

Вам стоит отказаться от нагрузок – планеты говорят, что ваше здоровье сейчас уязвимо. Не насилуйте себя спортом, беготней по городу, дайте организму отдохнуть.

Скорпионы

Сатурн сегодня помогает спуститься с небес на землю. Непростой день для тех, кто влюблен, но весьма полезный для тех, кто занимается творчеством.

Стрельцы

Звезды предлагают вам навести порядок дома или на рабочем месте. Разложить все по полочкам можно и в голове, и в финансах, и в шкафчиках – на ваш выбор.

Козероги

День будет особенно важным для тех представителей знака, кто немного запутался или растерялся. Сегодня вам будет несложно распланировать отпуск или другое важное дело.

Водолеи

Лучший день месяца для тех, кто хочет составить бюджет или разобраться в своих расходах. Более сложные финансовые дела также сложатся удачно.

Рыбы

Сегодня вы будете чувствовать себя очень спокойно. Этот день хорошо провести в одиночестве – тогда вы переделаете все дела и останетесь очень довольны собой.

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