В ЮАР от отравления газом погибли 16 человек

Среди них - трое детей

В ЮАР 16 человек погибли от отравления газом. Среди них трое детей. Трагедия произошла в 20 километрах от столичного Йоханнесбурга, сообщает "ТВ Центр".

Первоначально сообщалось о смерти 24 человек, однако позже эта информация не подтвердилась. Несколько пострадавших удалось спасти, сейчас они находятся в реанимации.

Причиной стала утечка из баллона с азотом - газ применялся для нелегальной добычи полезных ископаемых. Регион богат залежами угля и золотой руды.

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