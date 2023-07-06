Собянин: Программа "1 рубль за квадратный метр в год" за 10 лет помогла спасти 22 памятника архитектуры

Сегодня в городе идут работы на 11 объектах

Программа "1 рубль за квадратный метр в год" за 10 лет помогла спасти 22 памятника архитектуры Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его мнению, реставрация исторических зданий - дело сложное и затратное, а инвестиции в эту сферу - удел энтузиастов, по-настоящему влюбленных в старину. Для поддержки энтузиастов в 2012 году была запущена программа "1 рубль за квадратный метр в год" по которой инвесторы могут арендовать аварийный памятник архитектуры на 49 лет, а сразу после окончания реставрации платить за аренду символический рубль за квадратных метр в год. Отреставрировать объект нужно в течение пяти лет.

Сегодня в городе идут работы на 11 объектах культурного наследия - памятниках середины XVIII - начала XX века. Мэр отметил, что от реализации программы "1 рубль за квадратный метр в год" выигрывают и город, и бизнес.

"Мы спасаем уникальные особняки от неминуемого разрушения. А инвесторы получают для ведения бизнеса здания с богатой историей и выгодной локацией в долгосрочную аренду за символическую плату", - подчеркнул Собянин.

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