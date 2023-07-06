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Собянин: Более 22 тыс. пассажиров воспользовались регулярным маршрутом электросудов с момента запуска

08:37
  • четверг
  • 06 июля 2023

Движение электросудов по Москве-реке запустили 20 июня

С момента запуска первого регулярного маршрута электросудов по Москве-реке около двух недель назад им воспользовались более 22 тысяч пассажиров. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В своем телеграм-канале мэр напомнил, что восемь экологичных речных судов курсируют между причалами "Киевский" и "Сердце столицы". У них панорамные окна, через которые удобно смотреть на Москву и ее архитектуру.

Промежуточные остановки находятся около достопримечательностей города - многие из них располагаются в пяти-семи минутах пешком. Так, например, недалеко от причала "Сити-Багратион" есть смотровая площадка с видом на небоскребы. До торгово-развлекательного центра "Афимолл-Сити" и экспоцентра на Красной Пресне легко добраться от причала "Сити-Центральный". А с "Трехгорного" - до ул. Новый Арбат и Дома правительства.

Оплатить проезд на электросудах можно банковской картой, картой "Тройка" и по биометрии.

Движение электросудов по Москве-реке было запущено 20 июня. В церемонии приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин.

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