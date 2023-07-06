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В Приморском крае ликвидируют последствия мощного циклона

11:37
  • четверг
  • 06 июля 2023

На регион обрушились сильные дожди

Сильные осадки принесли немало проблем жителям Приморья. Дожди прошли практически по всей территории края, быстро наполнив реки. В Анучинском районе вода подтопила сельские улицы и подобралась к домам.

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Наибольшее количество осадков пришлось на Уссурийский городской округ. Здесь введен режим повышенной готовности. В воде оказались низинные места. Утром водители обнаружили, что не могут проехать из одной части города в другую.

В городе выпало 96 миллиметров осадков. Тяжело проехать, а тем более пройти пешком у одной из многоэтажек. Сотрудники МЧС откачивают воду с придомовой территории.

Из-за разлива рек в крае нарушено дорожное сообщение с пятью населенными пунктами. В село Яконовка спасатели доставляют жителей на лодке. Переливы на дорогах - сразу в восьми районах края. Кое-где легковые машины еще могут проехать, но с большим риском

Наиболее серьезная ситуация - в Лазовском округе. Здесь дороги размыты и нет проезда к селам Валентин и Глазковка. Жителей просят по возможно не выезжать за пределы своих населенных пунктов.

По оценкам синоптиков, из-за южного циклона в некоторых районах количество осадков достигло опасных значений. Уровень воды в реках доходил до 3 метров. Во Владивостоке на некоторых улицах образовались подводные фонтаны и воронки. Бригада спасателей помогают жильцам откачивать воду из подтопленных подвалов домов.

Сейчас в городе ликвидируют последствия непогоды. По прогнозам синоптиков дожди во Владивостоке в ближайшая время не ожидаются, сохранится летняя погода. Но в центральных и восточных районах Приморья возможны новые осадки. 

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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