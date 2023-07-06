Украинские власти захватили несколько корпусов Киево-Печерской лавры

Прихожане пытаются противостоять незаконным действиям

Утром украинские власти захватили сразу несколько корпусов Киево-Печерской лавры. Полиция и сотрудники спецподразделений сорвали замки и оцепили помещения, передает "ТВ Центр".

На месте также находится комиссия украинского Минкульта. Она опечатала три корпуса без соответствующего разрешения суда.

Прихожане пытаются противостоять незаконным действиям, но правоохранители в открытую применяют силу. Они задерживают и скручивают людей. На кадрах, распространившихся в Сети, видно, как одного из верующих буквально тащат по земле. А тех, кто бросается ему на помощь, отталкивают и не пропускают.

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