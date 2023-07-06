Наступающих радикалов и бронетехнику встречают выстрелами из противотанковых установок

В кабинеты на втором этаже не войти. Только если выломать дверь. Третьего и четвертого нет. Уцелели лишь оконные проемы и фасад. А пролеты вместе с помещениями и мебелью рухнули. Как, впрочем, и кровля. Вот так теперь выглядит администрация Волновахи после артналета ВСУ. Спасатели помогли выбраться из- под завалов трем раненым сотрудницам. Всего же, заявили в администрации, за сутки в Донецкой республике от осколков и травм пострадали более 10 человек.

Самые ожесточенные и тяжелые бои в Донбассе идут сегодня севернее Волновахи. ВСУ пытаются любой ценой выдавить российских десантников из Клещеевки. Наступающих радикалов и бронетехнику бойцы встречают выстрелами из противотанковых установок. В перелеске из засады непрерывно очередями бьет БМП. Только за один день российские подразделения отразили 20 атак.

Информация о том, что Клещеевку – фланг Артемовска - десантники оставили, - выдумки. С окраин, националистам не дают ворваться в поселок расчеты реактивных установок. В какой-то момент боевикам действительно удалось подойти вплотную. Но под ударами артиллерии не продержались и часа. Причем десантники смогли не только уничтожить передовые отряды ВСУ, но и ликвидировать американскую спутниковую станцию, которая предназначена для контрбатарейной борьбы и корректировки ракетных ударов.

Ежедневно националисты направляют на позиции российских подразделений десятки разведывательных и ударных дронов. Вот еще попытка сбросить гранаты. Но "птичку" во время заметили. Боец с противодроновым ружьем сбил настройки коптера. Дрон потерял связь с украинским оператором. И пока висел в воздухе, автоматчик дал несколько коротких очередей по винтам. Беспилотник упал буквально в 50 метрах от огневой точки десантников.

Генштабу ВСУ как воздух нужна не сама Клещеевка. А высоты, которые удерживают десантники. Оттуда уже и Артемовск как на ладони. Киев упорно хочет вернуть город под свой контроль. Но за последние четыре дня непрерывных штурмов так и не смог добиться хоть каких-то результатов. Кстати, за это время численность подразделений, которые ВСУ отправляет в бой, из-за потерь сократилась в среднем на 60 процентов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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