Ветеран армии США назвал Украину "проституткой Запада"

Контрнаступление Киева тем временем буксует

Контрнаступление Украины буксует. Несмотря на бравую риторику Киева, это признают даже западные спонсоры режима. Глава НАТО в интервью изданию Politico сетует: ВСУ глубоко увязли на подходах к линии российской обороны: "Украинцы добились некоторого прогресса, но они сталкиваются с яростным сопротивлением русских, которые окопались в труднопроходимой местности на заранее подготовленных оборонительных рубежах. Конечно, это влияет на темпы продвижения".

Но ставки слишком велики. Поддерживать Украину до последнего по линии НАТО обещает глава правительства Италии Джорджа Мелони. Именно для противостояния с Россией в альянс вот-вот примут Швецию. В этом премьера Кристерссона заверяет президент США: "Мы делаем всё возможное для защиты наших общих демократических ценностей, включая обеспечение безопасности и гуманитарную помощь народу Украины. Который защищает себя от жестокости со стороны России".

Чтобы переломить ход событий на фронте, Вашингтон готов нарушить международное право. Об этом сообщает американская CBS. Со ссылкой на собственные источники издание пишет: уже на этой неделе США могут одобрить поставку Украине запрещенных почти во всём мире кассетных боеприпасов. Правда, сейчас статья с интернет-сайта уже удалена. Остался лишь заголовок в ленте новостей.

Видимо, у Белого дома остаются еще какие-то границы, за которые переходить опасаются. Именно этим издание Telegraph объясняет смену позиции Байдена, который не стал поддерживать главу британского Минобороны на пост генсека НАТО. В своем стремлении вооружать Украину Бен Уоллес зашел даже дальше, чем США.

"Вашингтон был встревожен, когда Британия заявила о планах обучать украинских пилотов и усилить вооружение Украины самолетами американского производства F-16 без поддержки самих США. По словам источника, именно этот шаг привел к тому, что "испарилась" последняя надежда на то, что кандидатура Уоллеса найдет поддержку у Байдена", - говорится в материале.

Впрочем, тема Украины вызывает у американских налогоплательщиков все больше раздражения. Мнение многих выразил в соцсети ветеран Вооруженных сил США. Ноктис Дрейвен прокомментировал очередную попытку президента Зеленского выпросить помощь за рубежом: "Парень просто ходит кругами и собирает деньги. Это еще больше доказывает, что Украина - проститутка Запада. Запад дает им деньги, а они позволяют владеть землей, ресурсами, торговать детьми, сбывать оружие и отмывать деньги для политиков. Очень грустно. Украина должна молиться, чтобы Россия поскорее ее освободила".

Плевок в сторону киевского режима и камень в огород американских демократов. Администрация Байдена все больше погружается в пучину скандала. Ежедневные поводы для которого дает президентский сын Хантер. Именно его небрежности приписывают вчерашнее ЧП в Белом доме - возле Овального кабинета охрана обнаружила пакетик с кокаином.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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