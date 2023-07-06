В России выявлено сразу несколько случаев сибирской язвы. Что важно знать

Диагноз подтвержден у четырёх жителей Тувы

Сначала в больницу Кызыла госпитализировали одного заболевшего, затем число инфицированных возросло до четырех. У мужчин резко поднялась температура, появилась тошнота и боли в животе. ((СНХ -

"Мужчина, 24 года, находится в инфекционном отделении республиканской больницы, на сегодняшнее утро состояние оценивается как средней степени тяжести", - сообщила Нелли Ховалыг, заместитель министра здравоохранения Тувы.

Четверо мужчин разделали тушу лошади, а внутренние органы, по местной традиции, выварили и употребили в пищу. Как позже выяснилось, животное было инфицировано. На Чабанской стоянке содержатся более 100 животных, и ни одно не было вакцинировано.

"Все сельскохозяйственные животные, находящиеся в очаге, неблагополучном пункте и в угрожаемой зоне, подвергнуты вынужденной вакцинации против сибирской язвы. Проводится ежедневный клинический осмотр животных в эпидемиологическом очаге. Животных с клиническими признаками, характерными для сибирской язвы, не выявлено", - заявили в местном Россельхознадзоре.

На стоянке постоянно проживают шесть человек, четверо из которых - дети. Сейчас врачи ежедневно осматривают кожные покровы и два раза измеряют температуру. Въезд в скотоводческое хозяйство сейчас ограничен. Здесь круглосуточно дежурят полиция, Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Ветеринарная служба установила дезинфекционный барьер: все въезжающие и выезжающие машины подлежат обязательной обработке. Создан оперативный штаб, который занимается ликвидацией последствий вспышки сибирской язвы. Сейчас региональная прокуратура проводит проверку.

"Очаг находится в сумоне Бижиктиг-Хая, местечко на Чабанской стоянке. На сегодняшний день здесь работают три бригады. Одна бригада в круглосуточном режиме находится, и две бригады находятся в самом очаге", - добавила Ховалыг.

Ближайший населенный пункт - всего в 4 км. Вакцинацию там прошли 84 человека. Сибирская язва опасна для людей и животных - её симптомы похожи на грипп и проявляются очень быстро. Но возбудитель болезни в споровой форме может находится в почве до 250 лет.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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