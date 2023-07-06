На зооферме в Ленинградской области родился верблюжонок

Он еще совсем маленький, но уже проявляет интерес к окружающему миру

Этот верблюжонок родился таким ласковым, что даже опытные сотрудники зоофермы удивляются. То потрется головой о мамин бочок, то нежно пожует ей ушко. Та даже мурлычет от удовольствия.

Детеныша шутливо прозвали Колобок: сразу после появления на свет он скатился с большой горы сена и вывалился за пределы вольера. Пришлось людям помогать новорожденному на неокрепших еще копытцах добираться обратно до мамы.

Верблюжонку сейчас примерно две недели, он родился весом 40 килограммов. Это нормальный вес для таких животных. Через несколько лет он вырастет таким же большим, как родители. Взрослый верблюд весит полторы тонны. А один только верблюжий горб - около 300 килограммов. В нем - запас питательных веществ, это как бензобак у машины, говорят зоологи. У детеныша горбики пока еще пустые.

"Верблюд рождается с горбами, но они не стоят. Они как полиэтиленовые пакеты, которые вы в супермаркете покупаете. В течение месяца он надуются. Там жир - это показатель здоровья верблюда", - рассказал директор зоофермы Геннадий Натёкин.

Спустя несколько месяцев, верблюжонок обрастет новой, более темной и густой шерстью. Как и его родители. Двугорбые верблюды - бактрианы - обитают в центральной Азии, где очень жаркое лето и суровая зима. Июль - период линьки, они полностью меняют шубу к холодам и поэтому ходят почти лысые.

Пока детеныш набирается сил, у сотрудников зоофермы есть время подумать, куда определить будущего корабля пустыни. Это племенное животное с хорошей генетикой может жить не только в зоопарке, но и использоваться для разведения.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"