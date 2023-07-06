Прорыв Каховской ГЭС: число погибших увеличилось до 53

Найдены тела трех погибших

Тела еще трех погибших найдены после прорыва плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, общее количество жертв увеличилось до 53. Госпитализированы 139 человек.

Накануне утром сообщалось о 50 погибших.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло в результате разрушений 6 июля. Россия назвала случившееся терактом, обвинив в нем Украину. Киев свою причастность отрицает. В результате прорыва плотины были затоплены огромные территории, в том числе несколько крупных населенных пунктов.

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