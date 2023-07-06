ФСБ ликвидировала планировавшего теракт россиянина

Житель Тюмени действовал по указанию украинских радикалов
ФСБ совместно с СКР предотвратила теракт в Тюменской области.
Как сообщили в ведомстве, задержаны граждане России, которые по указанию украинских радикалов готовили теракт на территории региона. При задержании один из них оказал вооруженное сопротивление. В результате ответного огня мужчина был ликвидирован.
В ходе оперативных действий был найден пистолет ПМ с патронами и готовое самодельное взрывное устройство.
В свою очередь, Следственный комитет уточнил, что 38-летний уроженец Тюмени готовил подрыв газо-нефтераспределительного узла.
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