Будущий контрактник рассказал, что Владимир Соловьев мотивировал его пойти в зону СВО

Телеведущий говорит правильные вещи

Будущий контрактник рассказал, что не может оставаться в стороне от происходящего в зоне специальной военной операции (СВО).

СВО – шанс отдать свой долг Родине, родственники поддержали мужчину в его решении подписать контракт.

"Прежде всего меня мотивировал Владимир Соловьев, потому что слушал, говорил он правильные вещи <...> Я не могу оставаться в стороне, честно говоря, смотря новости, меня это задевает. Я считаю, что мое место там, я больше принесу пользы там, чем здесь", - рассказал он.

Столичный пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Всю необходимую информацию можно получить по телефону 117, на портале mos.ru или через чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

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