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Набиуллина объяснила падение курса рубля

10:37
  • четверг
  • 06 июля 2023

Евро и доллар продолжают расти

Центробанк сделал несколько заявлений на фоне падающего курса рубля.

Курс рубля ослабляется под влиянием динамики внешней торговли. Так объяснила падение российской валюты в четверг, 6 июля, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"У нас смотреть нужно прежде всего на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса", - сказала она во время выступления на Финансовом конгрессе Банка России (цитата по РИА Новости).

Динамика курса несет проинфляционные риски. Центробанк будет это учитывать в решениях по ключевой ставке, подчеркнула глава ЦБ.

Тем временем евро и доллар продолжают расти: курс европейской валюты на бирже превысил 101 рубль, американской - 93 рубля.

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Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
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