Абитуриентам начислят дополнительные баллы за участие в СВО

При поступлении в педвузы

Абитуриентам педагогических вузов начислят дополнительные баллы за участие в специальной военной операции (СВО).

Об этом в четверг, 6 июля, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Документ, дающий право на допбаллы ЕГЭ для участников СВО и добровольцев, уже принят.

"Мы решили, что эта норма закона будет во всех действовать педагогических вузах, подведомственных министерству просвещения", - сообщил министр.

Ранее в Минобрнауки заявили, что участникам СВО в качестве индивидуальных достижений при поступлении в вуз будет начисляется до 10 баллов.

Кроме того, в 2023 году участники СВО и их дети, а также Герои России и лица, награжденные орденами Мужества, будут приниматься в вузы на льготных условиях.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"