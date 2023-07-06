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Абитуриентам начислят дополнительные баллы за участие в СВО

11:17
  • четверг
  • 06 июля 2023

При поступлении в педвузы

Абитуриентам педагогических вузов начислят дополнительные баллы за участие в специальной военной операции (СВО).
Минобрнауки предложило порядок перевода участников СВО на бюджетное обучение

Об этом в четверг, 6 июля, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Документ, дающий право на допбаллы ЕГЭ для участников СВО и добровольцев, уже принят.

"Мы решили, что эта норма закона будет во всех действовать педагогических вузах, подведомственных министерству просвещения", - сообщил министр.

Ранее в Минобрнауки заявили, что участникам СВО в качестве индивидуальных достижений при поступлении в вуз будет начисляется до 10 баллов.

Кроме того, в 2023 году участники СВО и их дети, а также Герои России и лица, награжденные орденами Мужества, будут приниматься в вузы на льготных условиях.

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